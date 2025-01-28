30 января в Самаре стартует лыжный фестиваль «Сокольи горы»

В поселке Управленческий на территории учебно-спортивного центра «Чайка» пройдет Самарский лыжный фестиваль «Сокольи Горы».
В программу мероприятия включены следующие лыжные гонки:
— 30 января — ночная гонка, свободный стиль, масс-старт на дистанциях: 2,5 км бесплатный забег, 6 км, 12 км;
— 1 февраля — свободный стиль, масс-старт на дистанциях: 2,5 км бесплатный забег, 10 км, 30 км, 50 км;
— 2 февраля — классический стиль, масс-старт на дистанциях: 2,5 км бесплатный забег, 10 км, 30 км.
Стать участником лыжного марафона можно, пройдя регистрацию на сайте russiarunning.com.
Выдача стартовых пакетов участникам, прошедшим регистрацию, будет производиться по адресу: г. Самара, пос. Управленческий, Красноглинское шоссе, 116, ГАУ ДО СО «СШ “Чайка”, верхняя поляна, лыжный комплекс “1” (старое здание, 2 этаж) 30 января — с 13.00 до 18.00; 31 января с 14.00 до 18.30; 1 февраля — с 08.30 до 14.00; 2 февраля — с 08.30 до 11.30.