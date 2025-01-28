30 января в Самаре стартует лыжный фестиваль «Сокольи горы»

Выдача стартовых пакетов участникам, прошедшим регистрацию, будет производиться по адресу: г. Самара, пос. Управленческий, Красноглинское шоссе, 116, ГАУ ДО СО «СШ “Чайка”, верхняя поляна, лыжный комплекс “1” (старое здание, 2 этаж) 30 января — с 13.00 до 18.00; 31 января с 14.00 до 18.30; 1 февраля — с 08.30 до 14.00; 2 февраля — с 08.30 до 11.30.