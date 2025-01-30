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В Ростовской области уровень воды в реке Дон повысится до благоприятных отметок

В Ростовской области наблюдается повышение уровня воды в Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области наблюдается повышение уровня воды в реке Дон. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, из-за обильных осадков в регионе уровень воды в реке повысится до благоприятных отметок. Отметим, что в середине января этого года река в некоторых районах обмелела. Это наблюдалось на участке от Аксая до Азова. Уровень воды достиг неблагоприятных отметок. Причиной стал порывистый ветер до 14 метров в секунду.

По данным синоптиков февраль также принесет в регион осадки в виде снега и дождя. Они нагрянут в Ростовскую область буквально с первых чисел нового месяца.