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Пролет Большого Смоленского моста смонтировали за четыре ночи

Очередной этап строительства переправы через Неву завершили в Северной столице.

Источник: Александр Беглов — Telegram

На строительстве Большого Смоленского моста за четыре ночи смонтировали пролет над Октябрьской набережной. Работы удалось сделать силами 25 рабочих, когда движение на участке полностью останавливалось. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

— Сооружение Большого Смоленского моста идет с опережением графика. Впервые за несколько десятилетий мы возводим разводную переправу через Неву. Она соединит протяженные и загруженные участки набережных на правом и левом берегах между Володарским мостом и мостом Александра Невского.

отметил Александр Беглов
губернатор

Напомним, строительство Большого Смоленского моста началось в конце 2023 года на двух берегах Невы. Будущая переправа будет стоять на 10 опорах, часть из которых уже готова. Для подключения грандиозного объекта к улично-дорожной сети запланированы три крупные развязки — на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом. Ожидается, что мост будет иметь шесть полос для авто, еще две — для трамваев, а также тротуары и велодорожку. Завершить возведение Большого Смоленского намерены в 2027 году.

строительство