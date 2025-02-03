Пролет Большого Смоленского моста смонтировали за четыре ночи

Напомним, строительство Большого Смоленского моста началось в конце 2023 года на двух берегах Невы. Будущая переправа будет стоять на 10 опорах, часть из которых уже готова. Для подключения грандиозного объекта к улично-дорожной сети запланированы три крупные развязки — на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом. Ожидается, что мост будет иметь шесть полос для авто, еще две — для трамваев, а также тротуары и велодорожку. Завершить возведение Большого Смоленского намерены в 2027 году.