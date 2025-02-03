Пролет Большого Смоленского моста смонтировали за четыре ночи

На строительстве Большого Смоленского моста за четыре ночи смонтировали пролет над Октябрьской набережной. Работы удалось сделать силами 25 рабочих, когда движение на участке полностью останавливалось. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Сооружение Большого Смоленского моста идет с опережением графика. Впервые за несколько десятилетий мы возводим разводную переправу через Неву. Она соединит протяженные и загруженные участки набережных на правом и левом берегах между Володарским мостом и мостом Александра Невского.
Напомним, строительство Большого Смоленского моста началось в конце 2023 года на двух берегах Невы. Будущая переправа будет стоять на 10 опорах, часть из которых уже готова. Для подключения грандиозного объекта к улично-дорожной сети запланированы три крупные развязки — на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом. Ожидается, что мост будет иметь шесть полос для авто, еще две — для трамваев, а также тротуары и велодорожку. Завершить возведение Большого Смоленского намерены в 2027 году.