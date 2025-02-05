Власти Венето заявили, что у сына Трампа было разрешение на охоту в Италии

«Власти Венето приняли документы, включающие удостоверение личности, охотничий билет, европейские бумаги на огнестрельное оружие, страховой полис, подтверждение платежа на сумму 84 евро и приглашение от организаторов», — отметил Кораццари.
По данным властей, запрос от предприятия, принимавшего семерых американцев, был зарегистрирован 25 ноября. Три дня спустя они получили разрешение на охоту, которое может быть выдано иностранцам при наличии определённых документов.
Напомним, сына президента США обвинили в незаконной охоте на редких птиц в венецианской лагуне. Журналисты опубликовали запись, на которой Трамп — младший демонстрирует подстреленную редкую для Европы краснозобую казарку.