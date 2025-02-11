Ильсур Метшин: «Наша цель — дать каждому казанскому ребенку хороший старт»

Казань заняла первое место по среднему баллу единого государственного экзамена среди крупных городов Поволжья. Он составил 69,3, что выше, чем в Самаре (67,4), Перми (63,9), Нижнем Новгороде (62,5), Волгограде (59,5) и Уфе (59). Такие данные на итоговом отчете перед мэром города Ильсуром Метшиным привел начальник управления образования Ирек Ризванов.
В Казани также оказались выше общероссийских значений средние баллы по двум ключевым предметам — русскому языку (67,1 в столице РТ и 63,88 в целом по стране) и математике (70,5 и 62,55).
100 баллов на ЕГЭ получили 159 учеников. Девять учащихся смогли получить наивысшую оценку сразу по двум предметам. Ими стали: Рамиль Шакиров из лицея им. Лобачевского (математика и физика), Софья Баландина из лицея № 116 (русский язык и химия), Ксения Емелькина из гимназии № 37 (русский язык и литература), Виктория Гусятникова из лицея-интерната КНИТУ-КАИ (русский язык и математика) и Тимур Кагарманов из этого же лицея (математика и физика), Мадина Усманова из школы № 132 (русский язык и химия), Камиль Шамазов из гимназии № 7 (математика и информатика), Давид Хазиев из лицея № 177 (математика и информатика) и Тимур Хабиров из Казанского суворовского училища (математика и русский язык). Выпускница школы № 18 Полина Романенко набрала 398 баллов (русский язык, литература и история). Количество стобалльников увеличилось по химии, английскому языку, математике и литературе.
Школьное образование — это первая базовая ступень в жизни ребенка, от уровня образования зависит, как дальше сложится его судьба. Наша цель — дать каждому казанскому ребенку хороший старт. Для этого проводится комплексная работа, которая включает строительство, ремонт и оснащение школ, чтобы создать максимально комфортные условия для образовательного процесса, мотивацию и поддержку учителей через различные гранты, конкурсы, курсы повышения квалификации, мастер, индивидуальную работу с детьми в олимпиадном центре и в различных школьных кружках, широкие возможности дополнительного образования. Интеллектуальный, профессиональный уровень жителей — это один из аспектов устойчивого города.
Каждый четвертый выпускник в 2024 году стал медалистом. При этом всего наградами «За особые успехи в учении» первой степени удостоили 659 одиннадцатиклассников, а второй степени — 582.
Высокие результаты казанские ученики показывают и на олимпиадах: на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) 148 ребят стали победителями и призерами, а на международном уровне отличился Гимран Абдуллин, который взял золотую медаль по информатике. Одаренных детей и их наставников поощрили премиями на общую сумму почти 50 млн рублей.
Новый олимпиадный сезон уже стартовал: победителями и призерами на региональном этапе ВОШ стал 461 ученик по 11 предметам — астрономии, обществознанию, информатике, химии, русскому, китайскому, итальянскому, немецкому и испанскому языкам, искусству, мировой художественной культуре и физике.