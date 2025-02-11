Ильсур Метшин: «Наша цель — дать каждому казанскому ребенку хороший старт»

100 баллов на ЕГЭ получили 159 учеников. Девять учащихся смогли получить наивысшую оценку сразу по двум предметам. Ими стали: Рамиль Шакиров из лицея им. Лобачевского (математика и физика), Софья Баландина из лицея № 116 (русский язык и химия), Ксения Емелькина из гимназии № 37 (русский язык и литература), Виктория Гусятникова из лицея-интерната КНИТУ-КАИ (русский язык и математика) и Тимур Кагарманов из этого же лицея (математика и физика), Мадина Усманова из школы № 132 (русский язык и химия), Камиль Шамазов из гимназии № 7 (математика и информатика), Давид Хазиев из лицея № 177 (математика и информатика) и Тимур Хабиров из Казанского суворовского училища (математика и русский язык). Выпускница школы № 18 Полина Романенко набрала 398 баллов (русский язык, литература и история). Количество стобалльников увеличилось по химии, английскому языку, математике и литературе.