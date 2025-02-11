День святого Валентина — 2025: история праздника и традиции

Главная традиция — дарить маленькие открытки в форме сердечек или с изображением этого символа. Эти нежные послания с короткими признаниями и стихами принято называть «валентинками». В классическом варианте человек дарит открытку тому, к кому питает симпатию. Но не обязательно дарить их только второй половинке, можно вручить «валентинку» кому угодно: друзьям, коллегам, близким родственникам — в знак доброго пожелания любви и счастья. Очень часто «валентинки» делают своими руками, добавляя в них индивидуальность и частичку души. Это могут быть коллажи, вырезанные из цветной бумаги фигурки или просто красивые записки с витиеватыми подписями.