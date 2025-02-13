«Местность холмистая, может, поэтому и выбрали место покататься». Ученый сказал, что неизвестные катались на квадроциклах и повредили уникальное городище под Минском

Согласно Кодексу об Административных правонарушениях повреждение историко-культурных ценностей, совершенное по неосторожности, влекут наложение штрафа в размере от 5 до 35 величин, или от 210 до 1470 рублей (по состоянию на 13 февраля 2025 года). Что касается ИП, то штраф составит от 20 до 100 базовых величин, или от 840 до 4200 рублей. А для юрлиц — до 500 базовых величин, или 21 000 рублей.