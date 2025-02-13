«Местность холмистая, может, поэтому и выбрали место покататься». Ученый сказал, что неизвестные катались на квадроциклах и повредили уникальное городище под Минском

Ученый сказал, что неизвестные на квадроциклах повредили уникальное городище, расположенное в десяти километрах к западу от Минска. Подробности изданию «Прысталiчча» рассказал заведующий отделом Института истории Национальной академии наук Андрей Войтехович.
Он заметил, что названная местность относится к историко-культурной ценности и данный факт известен всем. По словам ученого, на въезде также есть табличка, указывающая, что проезд запрещен.
— Но, как мы поняли, это ограждение просто объехали и дальше начали резвиться, — обратил внимание Войтехович.
Ученый добавил, что, согласно фото, неизвестные наматывали круги на мотоциклах и не один раз. Они катались и у памятного камня.
— Местность здесь холмистая. Может, поэтому и выбрали место покататься… По итогу эти люди причинили вред историко-культурной ценности, — заявил представитель НАН Беларуси.
Ученый сказал, что неизвестные катались на квадроциклах и повредили уникальное городище под Минском. Фото: pristalica.by.
Он акцентировал внимание на том, что весной специалисты будут приводить в порядок внешний вид. Войтехович уточнил, что пока неизвестно, кто именно катался на территории археологического комплекса на реке Менка под Минском.
В Минском районном исполкоме напомнили, что вся территория комплекса относится к историко-культурной ценности, включая камни и валы. Ученый подчеркнул, что разрешена лишь пешая прогулка, но не езда.
«Мы в свою очередь расставим необходимые информационные таблички, чтобы посетители сразу были ознакомлены с некоторыми нюансами посещения комплекса», — уточнили в ведомстве.
Согласно Кодексу об Административных правонарушениях повреждение историко-культурных ценностей, совершенное по неосторожности, влекут наложение штрафа в размере от 5 до 35 величин, или от 210 до 1470 рублей (по состоянию на 13 февраля 2025 года). Что касается ИП, то штраф составит от 20 до 100 базовых величин, или от 840 до 4200 рублей. А для юрлиц — до 500 базовых величин, или 21 000 рублей.
Ранее белорусские археологи доказали, что возраст Минска старше не менее чем на 70 лет: «Город зародился в 990-е годы».
Тем временем ученый рассказал про артефакты X века, найденные на городище на Менке.
Кроме того, археологический музей появится на месте городища на Менке.