В Киеве и Херсоне прогремели взрывы

Взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».
В Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.
«В Киеве раздаются взрывы», — рассказали украинские журналисты.
По данным министерства цифровой трансформации, сирены включены с 01:16 мск.
Кроме того, взрывы прогремели в городе Херсоне, подконтрольном Вооружённым силам Украины.
Воздушная тревога звучит в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Одессе и Запорожье.