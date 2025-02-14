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В Киеве и Херсоне прогремели взрывы

В Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».

В Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.

«В Киеве раздаются взрывы», — рассказали украинские журналисты.

По данным министерства цифровой трансформации, сирены включены с 01:16 мск.

Кроме того, взрывы прогремели в городе Херсоне, подконтрольном Вооружённым силам Украины.

Воздушная тревога звучит в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Одессе и Запорожье.