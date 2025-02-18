Ученые выяснили, как жизнь в горах влияет на мозг

Исследователи сосредоточились на анализе двух ключевых показателей мозговой активности: P1 (отвечающего за раннее визуальное внимание) и N170 (связанного с обработкой черт лица). Выяснилось, что жизнь в условиях недостатка кислорода (гипоксии) негативно влияет на когнитивные функции, особенно на работу лобной доли, которая отвечает за восприятие эмоций.