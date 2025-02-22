Сувениры, продукты, цветы, саженцы, мэрцишоры: Что и где можно купить на ярмарках выходного дня в Кишиневе

Весенняя ярмарка с продажей сувениров, мэрцишоров и садовых цветов по следующим адресам: ул. Арборилор, 21; ул. Миорица, 6; 11; 3/1; ул. Н. Тестемицану, 30; 3/1; ул. Н. Тестемицану, 30, угол с ул. К. Вырнав; ул. Измаильская 96, угол с бульваром Д. Кантемира; ул. Измаильская, 84/3; ул. Асаки, 4; ул. Друмул Виилор, 39/1; ул. Армянская, угол с ул. М. Варлаама, Хынчештское шоссе угол с ул. Докучаева; ул. Спрынченоая, 1А; ул. Гренобля, 165/3; ул. Александри, 8; ул. Академическая, 12; ул. Льва Толстого, 24/1; ул. Гагарина, 5; бул. К. Негруцци, 2/4; ул. Тигина, рядом со входом на «Центральный рынок»; ул. Тигина, угол с ул. Митрополита Варлаама; ул. Пушкина, 22.