Сувениры, продукты, цветы, саженцы, мэрцишоры: Что и где можно купить на ярмарках выходного дня в Кишиневе

Примэрия Кишинева сообщает, что в выходные
В секторе Ботаника
Весенняя ярмарка, с продажей сувениров, мэрцишоров и садовых цветов, по следующим адресам: бул. Куза-Водэ, 21 (возле «Green Hills»); 23; бул. Траян, 1/1; 15; бул. Дачия, 10; 20; 3/1; 21 («Макдональдс»); 30/3; 32; 32; 37; 47/1; 44; бул. Дечебал, 76/1 (рядом с «Варной»); 139 (рядом с магазином № 1); 91; парк «Валя Трандафирилор» (фонтан); ул. Н. Зелинского, 7/1; ул. Сармизеджетуза, 1; ул. Гренобля, 255/3;
В этом же секторе, бул. Дачия, 26 — ярмарка малых торговцев, в сотрудничестве с ОА «Перспектива».
В секторе Буюканы
Весенняя ярмарка, с продажей сувениров, мэрцишоров и садовых цветов, по следующим адресам: ул. Ион Крянгэ, 74; 76; 78; 45/1; 49; ул. Алба Юлия, 196/2; 196/3; 196/4; 184; 204; Каля Ешилор, 1; 3; ⅔; 43 (пересечение Каля Ешилор и Бариера Скулень); бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 152; 182.
В секторе Центр
Тематическая ярмарка «Весна», организованная МП «Центральный рынок», на улице Митрополита Варлаама, между улицами Армянской и Тигина;
Весенняя ярмарка с продажей сувениров, мэрцишоров и садовых цветов по следующим адресам: ул. Арборилор, 21; ул. Миорица, 6; 11; 3/1; ул. Н. Тестемицану, 30; 3/1; ул. Н. Тестемицану, 30, угол с ул. К. Вырнав; ул. Измаильская 96, угол с бульваром Д. Кантемира; ул. Измаильская, 84/3; ул. Асаки, 4; ул. Друмул Виилор, 39/1; ул. Армянская, угол с ул. М. Варлаама, Хынчештское шоссе угол с ул. Докучаева; ул. Спрынченоая, 1А; ул. Гренобля, 165/3; ул. Александри, 8; ул. Академическая, 12; ул. Льва Толстого, 24/1; ул. Гагарина, 5; бул. К. Негруцци, 2/4; ул. Тигина, рядом со входом на «Центральный рынок»; ул. Тигина, угол с ул. Митрополита Варлаама; ул. Пушкина, 22.
В секторе Чеканы
Весенняя ярмарка, продажа сувениров, мэрцишоров и садовых цветов, по следующим адресам: ул. Джинта Латинэ, 18, парковка (примыкает к рынку «Агромондиал» SRL «Agromondial»); на аллее по бул. Мирча чел Бэтрын, пересечение с ул. П. Заднипру (сквер Солнечного дерева).
В секторе Рышкановка
Весенняя ярмарка, продажа сувениров, подделок и садовых цветов, на улице Б. Воевода, угол с улицей Киевской, Московский пр-кт, 10/1, угол с ул. М. Костина; Каля Орхеюлуй, 105/1; Т. Владимиреску, 12/1; Н. Димо, 17/2 — 17/3; бул. Ренаштерий Национале (напротив Цирка); ул. Болгарская, 99 — 107; ул. Ал. чел Бун, 13 — 15.
Если мороза не боитесь, приходите поддержать местных производителей.