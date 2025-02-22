Служба печати Ватикана: Папе Римскому делали переливание крови

Уточняется, 88-летний понтифик, переносящий двустороннюю пневмонию, находится в сознании и день провел в сидячем положении, несмотря на то, что его «состояние хуже, чем вчера». На этот момент медицинский прогноз сдержанный, указали в службе печати.