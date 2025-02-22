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Служба печати Ватикана: Папе Римскому делали переливание крови

ВАТИКАН, 22 февраля. /ТАСС/. Состояние Папы Римского Франциска остается критическим, ему делали переливание крови. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

Источник: РИА "Новости"

«Состояние Папы Римского Франциска остается критическим, поэтому, как вчера было заявлено, понтифик не находится вне опасности. Сегодня утром Папе Франциску понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризом, который также потребовал применения высокопоточной оксигенотерапии. Сегодняшние анализы крови также выявили снижение количества тромбоцитов, вызванное анемией, что потребовало переливания крови», — говорится в заявлении.

Уточняется, 88-летний понтифик, переносящий двустороннюю пневмонию, находится в сознании и день провел в сидячем положении, несмотря на то, что его «состояние хуже, чем вчера». На этот момент медицинский прогноз сдержанный, указали в службе печати.

Франциск был госпитализирован 14 февраля. Накануне лечащие его врачи предупредили, что критическая фаза заболевания не преодолена. Они указали, что пациент знает о «сложности ситуации» и желает быть информирован.