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В Башкирии начали взрывать лед на реках

На затороопасных участках рек в Башкирии начали взрывать лед. Об этом сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов. По его словам, первым объектом стал участок на реке Уршак в Чишминском районе. Русло извилистое, пока закрыто льдом, проходит вдоль населённых пунктов, и с бурным таянием снега может принести немало проблем.

Источник: Кирилл Первов, телеграм

Кирилл Первов отметил, что ежегодно во время половодья в регионе проводятся превентивные мероприятия в целях безаварийного прохождению весеннего паводка, в том числе — взрывные работы, распиловка и чернение льда. В основном такие работы проводятся на затороопасных участках либо поблизости от мостов. Лед меняет свою структуру и разрушается значительно быстрее от силы течения и температуры воды.

Взрывные работы при содействии спасателей будут проводиться по мере необходимости в местах возможных ледовых заторов силами военнослужащих инженерных войск и взрывников лицензированных организаций.

экология