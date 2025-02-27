В Башкирии начали взрывать лед на реках

Кирилл Первов отметил, что ежегодно во время половодья в регионе проводятся превентивные мероприятия в целях безаварийного прохождению весеннего паводка, в том числе — взрывные работы, распиловка и чернение льда. В основном такие работы проводятся на затороопасных участках либо поблизости от мостов. Лед меняет свою структуру и разрушается значительно быстрее от силы течения и температуры воды.