В Новосибирской области проводили диспансеризацию с нарушениями

Под Новосибирском выявлены нарушения при диспансеризации муниципальных служащих. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Так, прокуратура Здвинского района установила, что в ЦРБ результаты предыдущих медицинских осмотров по ОМС были перенесены в карты диспансеризации, что не соответствовало условиям контракта. За это были перерасчитаны 35 000 рублей. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.
Напомним, что в Новосибирской области судебные приставы «прикинулись» покупателями иномарки, чтобы изъять авто у должника.