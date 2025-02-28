В Новосибирской области проводили диспансеризацию с нарушениями

Так, прокуратура Здвинского района установила, что в ЦРБ результаты предыдущих медицинских осмотров по ОМС были перенесены в карты диспансеризации, что не соответствовало условиям контракта. За это были перерасчитаны 35 000 рублей. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.