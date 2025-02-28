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В Новосибирской области проводили диспансеризацию с нарушениями

О диспансеризации с нарушениями сообщили в Новосибирске.

Источник: Сиб.фм

Под Новосибирском выявлены нарушения при диспансеризации муниципальных служащих. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Так, прокуратура Здвинского района установила, что в ЦРБ результаты предыдущих медицинских осмотров по ОМС были перенесены в карты диспансеризации, что не соответствовало условиям контракта. За это были перерасчитаны 35 000 рублей. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что в Новосибирской области судебные приставы «прикинулись» покупателями иномарки, чтобы изъять авто у должника.

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