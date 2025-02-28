Крупный омский завод массово ищет сотрудников на зарплату от 95 до 200 тысяч рублей

Как обратил внимание «СуперОмск», по данным портала омского кадрового центра на февраль 2025 года, самые высокие зарплаты на заводе предлагают главному металлургу (от 165 до 215 тысяч рублей), начальнику цеха (от 150 до 200 тысяч рублей), шлифовщикам 5−6 разряда (до 140 тысяч рублей); энергетикам (от 120 до 130 тысяч рублей). операторам станков с программным управлением (до 130 тысяч рублей); токарям (до 95 тысяч рублей).