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Юра Борисов не получил «Оскар», статуэтка ушла Кирану Калкину

Российский актёр Юра Борисов не получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора» Шона Бейкера. Награда досталась Кирану Калкину за участие в картине «Настоящая боль» Джесси Айзенберга.

Источник: Life.ru

Вручение «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана. Видео © X / Variety.

Всего на золотую статуэтку претендовали пять актёров: Юра Борисов, Киран Калкин, Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»). Однако именно работа родного брата звезды фильма «Один дома» впечатлила жюри больше остальных. Это первый «Оскар» в его карьере.

В своей речи Калкин признался, что супруга обещала родить ему четвёртого ребёнка, если тот возьмёт заветную статуэтку. Слова актёра спровоцировали аплодисменты в зале.

Ранее Калкин также обошёл Борисова на премии «Золотой глобус» и оставил российского актёра без премии Гильдии киноактёров США.