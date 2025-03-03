Юра Борисов не получил «Оскар», статуэтка ушла Кирану Калкину

Вручение «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана. Видео © X / Variety.
Всего на золотую статуэтку претендовали пять актёров: Юра Борисов, Киран Калкин, Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»). Однако именно работа родного брата звезды фильма «Один дома» впечатлила жюри больше остальных. Это первый «Оскар» в его карьере.
В своей речи Калкин признался, что супруга обещала родить ему четвёртого ребёнка, если тот возьмёт заветную статуэтку. Слова актёра спровоцировали аплодисменты в зале.
Ранее Калкин также обошёл Борисова на премии «Золотой глобус» и оставил российского актёра без премии Гильдии киноактёров США.