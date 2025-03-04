Омская мэрия утвердила концепцию праздничного оформления к 80-летию Победы

В Омске утвердили концепцию оформления города к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее разрабатывали с учетом единой федеральной стилистики оформления праздничных мероприятий, приуроченных к памятной дате, сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.
Основным элементом единой стилистки, который будет присутствовать на всех видах оформления, станет официальный логотип Победы с изображением скульптуры «Родина-мать зовет!».
Ко Дню Победы в на улицах города появятся стелы, баннеры и флаги расцвечивания. Помимо этого, к празднику украсят общественный транспорт.
Фото: пресс-служба мэрии Омска.
В апреле баннерные панно смонтируют на опорах освещения на улицах Гагарина, 60 лет Победы, Енисейской, 70 лет Октября, Иртышской набережной, мосту имени 60-летия Победы и здании Омского аэропорта. Еще 15 улиц и площадей украсят 500 флаговыми конструкциями и флагштоками.
Фото: пресс-служба мэрии Омска.