Омская мэрия утвердила концепцию праздничного оформления к 80-летию Победы

В апреле баннерные панно смонтируют на опорах освещения на улицах Гагарина, 60 лет Победы, Енисейской, 70 лет Октября, Иртышской набережной, мосту имени 60-летия Победы и здании Омского аэропорта. Еще 15 улиц и площадей украсят 500 флаговыми конструкциями и флагштоками.