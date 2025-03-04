40 домов в Кировском районе Новосибирска остались без отопления

В Новосибирске жители 40 домов Кировского района остались без отопления. Отключения связаны с проведением профилактических работ на сетях по улице Бетонной. Об этом сообщили в СГК.
— Сразу по завершении необходимого ремонта теплосеть будет включена в работу. Аварийных отключений в зоне теплоснабжения НТСК нет, — говорится в сообщении.
Тепло вернется в дома до 1:00 ночи 5 марта.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что 168 многоквартирных домов отключили от отопления в Новосибирске. В 116 зданиях нет тепла из-за плановых работ.