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40 домов в Кировском районе Новосибирска остались без отопления

Отключения связаны с проведением профилактических работ на сетях.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске жители 40 домов Кировского района остались без отопления. Отключения связаны с проведением профилактических работ на сетях по улице Бетонной. Об этом сообщили в СГК.

— Сразу по завершении необходимого ремонта теплосеть будет включена в работу. Аварийных отключений в зоне теплоснабжения НТСК нет, — говорится в сообщении.

Тепло вернется в дома до 1:00 ночи 5 марта.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что 168 многоквартирных домов отключили от отопления в Новосибирске. В 116 зданиях нет тепла из-за плановых работ.

ЖКХ