ИНТЦ «Русский» в Приморье начнет работу в этом году

Елена Владимировна, ИНТЦ «Русский» уже в этом году готов открыть первую площадку. Что из себя будет представлять ваш центр?
Елена Харисова: Остров Русский — действительно уникальное место. И самое ценное в нем — его потенциал. ИНТЦ находится в непосредственной близости от кампуса Дальневосточного федерального университета и представляет собой инновационную площадку, объединяющую научные организации, образовательные учреждения и бизнес.
Создан он по инициативе ДВФУ для размещения R&D-центров (площадок, где создаются новые продукты и модернизируются существующие, проводятся различные эксперименты и испытания). Здесь также расположатся опытно-промышленные производства ведущих технологических компаний, бизнес которых связан с Дальним Востоком и странами АТР.
ИНТЦ «Русский» — ключевой элемент инновационной экосистемы Дальнего Востока. Основная наша цель — создание условий для концентрации высокотехнологичных компаний, инженеров и исследователей с целью внедрения передовых отечественных технологий в промышленный оборот. Это залог достижения технологического лидерства.
По каким направлениям будут работать резиденты центра?
Елена Харисова: В ИНТЦ утверждены три направления научно-технологической деятельности: Мировой океан, биотехнологии, информационно-коммуникационные технологии. Между тем есть большой запрос от фармкомпаний включить направления биомедицины и фармацевтики. Соответствующее постановление сейчас проходит согласование.
Результат работы ИНТЦ «Русский» — коммерциализация научных разработок в комфортных налоговых и инфраструктурных условиях, привлечение частных инвестиций в разработку новых технологий для инновационных предприятий ДФО.
Кто может стать резидентом ИНТЦ «Русский»?
Елена Харисова: На начальных этапах развития ИНТЦ делает ставку на привлечение резидентов из числа крупных и средних российских компаний, имеющих в своем составе собственные R&D-центры. Они должны быть заинтересованы в развитии высокотехнологичного бизнеса на Дальнем Востоке и ориентированы на рынки стран АТР. Эти компании станут якорными резидентами — драйверами формирования инновационных кластеров.
Вторую группу резидентов будут составлять стартапы для реализации научно-технологических проектов и стартап-студии — компании по созданию новых предприятий в инновационной сфере.
Третья группа — предприятия, оказывающие инжиниринговые и другие высокотехнологичные услуги как резидентам ИНТЦ, так и компаниям за его пределами.
Чем собираетесь привлекать резидентов?
Елена Харисова: Одним из главных преимуществ являются налоговые и административные преференции. В первую очередь это освобождение от НДС, от уплаты налога на прибыль и на имущество организаций в течение десяти лет. Земельные налоги и страховые взносы на территории составляют всего 15 процентов вместо 30,2. Подобные условия интересны и малому, и крупному бизнесу. Компаниям-резидентам также будет доступна административная поддержка Фонда развития ИНТЦ и управляющей компании.
Но преференциальный налоговый режим — далеко не единственное и, как выясняется в наших переговорах с резидентами, не главное, что нужно инновационным компаниям и технологическим предпринимателям. Этим агентам развития прежде всего важна уверенность в том, что их ждут безопасные и неизменные правила игры на десятки лет вперед. Необходима правовая стабильность. В противном случае ни налоговые льготы, ни иные «блага» сами по себе не привлекут тех, кто уже живет в экономике будущего.
Что будет представлять собой пилотная площадка, которую запустят первой и что планируется в будущем?
Елена Харисова: Для достижения технологического лидерства страны необходимо обеспечивать условия, в которых ученые, инженеры и бизнес смогут находиться в свободном доступе друг для друга. Где они будут чувствовать поддержку со стороны государства и в кооперации создавать инновационные продукты, открывать новые рынки. Как раз таким пространством и станет пилотная площадка ИНТЦ «Русский».
На ней планируется размещение семи инновационных российских производителей. Одна компания-резидент будет заниматься разработкой технологии приготовления ферментного раствора последнего поколения для диабетических тест-полосок. На пилотную площадку также планируют зайти производители фармацевтической продукции и БАДов, растительных экстрактов, бытовой химии и сопутствующих товаров, биотехнологической продукции и беспилотных надводных дронов.
Основная цель — создание условий для концентрации высокотехнологичных компаний, инженеров и исследователей с целью внедрения передовых отечественных технологий в промышленный оборот.
Но это только первый этап. Уже разработана проектная документация на создание основной инфраструктуры ИНТЦ «Русский». Предусмотрено четыре научно-образовательных кластера (НОК) — «Биомедицина», «Биотехнологии», «Морская инженерия», «Искусственный интеллект и большие данные», а также проект «Русская школа».
«Русская школа» явно выбивается из общего списка. Что это за проект?
Елена Харисова: Это уникальный объект инфраструктуры центра. Предполагается, что те, кто будет работать на Русском, приедут сюда с семьями. «Русская школа» — для детей резидентов центра. Место, где каждый ребенок может раскрыть собственный потенциал, развить свои таланты и увлечения в областях естественных наук, математики и информатики. Обучение в школе будет вестись на нескольких языках — русском, китайском, английском. Школа предлагает интегрированный подход к образованию, объединяющий детский сад, общее образование и центр дополнительного образования.
Но «Русская школа» — далеко не единственный проект, который предназначен для полноценной комфортной жизни сотрудников компаний-резидентов ИНТЦ «Русский» и членов их семей. Предусмотрено создание инфраструктуры для получения образования, приобщения к культуре, занятий спортом более чем на 200 гектарах земли.
Проявляют ли интерес к присоединению к проекту иностранные игроки?
Елена Харисова: Есть области, в которых дальневосточные ученые добились прорывных результатов. В первую очередь это касается технологий, связанных с использованием полезных свойств марикультуры и морских гидробионтов в медицинских и косметических целях. Данное направление интересно ряду дружественных стран. Поэтому к нам обращаются такие сильные игроки, как Пекинская группа биологических компаний, которые заинтересованы в реализации совместных проектов в области биомедицины, или бизнес-инкубатор «ПуЭ» в Шанхае, занимающийся бизнес-администрированием компаний в области биомедицины и фармацевтики.
Мы также планируем совместную работу в сфере искусственного интеллекта с ДВФУ и Университетом Цинхуа. Намечено создание совместных предприятий для разработки передовых технологий в области ИИ и интернета вещей для ключевых отраслей Дальнего Востока России с ориентацией на рынки стран АТР. И это только начало.