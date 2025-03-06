ИНТЦ «Русский» в Приморье начнет работу в этом году

Но преференциальный налоговый режим — далеко не единственное и, как выясняется в наших переговорах с резидентами, не главное, что нужно инновационным компаниям и технологическим предпринимателям. Этим агентам развития прежде всего важна уверенность в том, что их ждут безопасные и неизменные правила игры на десятки лет вперед. Необходима правовая стабильность. В противном случае ни налоговые льготы, ни иные «блага» сами по себе не привлекут тех, кто уже живет в экономике будущего.