Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвич потерял полмиллиона, пытаясь купить криптовалюту в приложении Bybit

Продавец криптовалюты обманул москвича, исчезнув с деньгами.

Источник: Комсомольская правда

39-летний москвич потерял полмиллиона рублей при попытке купить криптовалюту. Речь идет о покупке через приложение Bybit, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

«По предварительным данным, мужчина пытался купить криптовалюту на 500 тысяч рублей в приложении биржи Bybit. Деньги он перевел продавцу», — сказано в публикации.

Сообщается, что продавец криптовалюты пропал сразу после того, как москвич перевел ему деньги. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее в Челябинске пенсионерка вложилась в криптовалюту и потеряла 4 млн рублей. Оказалось, что она инвестировала под влиянием мошенников.

Тем временем в мессенджере Telegram появилась очередная мошенническая схема, направленная на людей, зарабатывающих на криптовалютах. Остальным тоже не стоит расслабляться, но основная аудитория злоумышленников — майнеры и трейдеры. Схема замаскирована под лягушонка Пепе, знакомого по мемам в сети.