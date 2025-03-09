Москвич потерял полмиллиона, пытаясь купить криптовалюту в приложении Bybit

39-летний москвич потерял полмиллиона рублей при попытке купить криптовалюту. Речь идет о покупке через приложение Bybit, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
«По предварительным данным, мужчина пытался купить криптовалюту на 500 тысяч рублей в приложении биржи Bybit. Деньги он перевел продавцу», — сказано в публикации.
Сообщается, что продавец криптовалюты пропал сразу после того, как москвич перевел ему деньги. Правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее в Челябинске пенсионерка вложилась в криптовалюту и потеряла 4 млн рублей. Оказалось, что она инвестировала под влиянием мошенников.
Тем временем в мессенджере Telegram появилась очередная мошенническая схема, направленная на людей, зарабатывающих на криптовалютах. Остальным тоже не стоит расслабляться, но основная аудитория злоумышленников — майнеры и трейдеры. Схема замаскирована под лягушонка Пепе, знакомого по мемам в сети.