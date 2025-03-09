Москвич потерял полмиллиона, пытаясь купить криптовалюту в приложении Bybit

Тем временем в мессенджере Telegram появилась очередная мошенническая схема, направленная на людей, зарабатывающих на криптовалютах. Остальным тоже не стоит расслабляться, но основная аудитория злоумышленников — майнеры и трейдеры. Схема замаскирована под лягушонка Пепе, знакомого по мемам в сети.