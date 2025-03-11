В Хабаровске вырастет цена проезда в автобусе № 1 Л

Перевозчик объявил о повышении стоимости проезда в автобусе, курсирующем по маршруту № 1 Л в Хабаровске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
С 15 марта за проезд в автобусе № 1 Л пассажирам придется заплатить 57 рублей. Это второе за полгода повышение тарифов на маршруте. В декабре прошлого года стоимость проезда повышали до 50 рублей.
Ранее стало известно о подорожании билетов на еще одном популярном маршруте — 107У. Напомним, сотрудники Федеральной антимонопольной службы с 7 февраля проводят в Хабаровске выездные проверки в отношении автобусных перевозчиков, которые повысили цены на свои услуги. Проезд по столице региона за последние два месяца поднимался дважды — сперва с 50 до 55, а потом и до 57 рублей. Причём происходило это синхронно у различных перевозчиков на самых востребованных маршрутах города.
На основании информации, полученной от граждан, управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю организовало внеплановые проверки в отношении автобусных перевозчиков, которые подняли цены на маршрутах городского транспорта Хабаровска.