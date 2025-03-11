В Хабаровске вырастет цена проезда в автобусе № 1 Л

Ранее стало известно о подорожании билетов на еще одном популярном маршруте — 107У. Напомним, сотрудники Федеральной антимонопольной службы с 7 февраля проводят в Хабаровске выездные проверки в отношении автобусных перевозчиков, которые повысили цены на свои услуги. Проезд по столице региона за последние два месяца поднимался дважды — сперва с 50 до 55, а потом и до 57 рублей. Причём происходило это синхронно у различных перевозчиков на самых востребованных маршрутах города.