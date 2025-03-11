Три десятка новых вологодских троллейбусов, которые были сняты с маршрутов в Братске, снова выйдут на линию позже запланированного срока

Отопительное оборудование на троллейбусах производства компании «Транс-Альфа» меняет завод-изготовитель. Для этого в город было направлено два специалиста предприятия. Замена оборудования на всех троллейбусах понадобилась после инцидентов, в результате которых два троллейбуса были серьезно повреждены в результате пожаров. Первое ЧП с вологодским троллейбусом произошло в январе 2024 года, второй — в январе текущего. В обоих случаях причиной возгорания стало неисправное отопительное оборудование.