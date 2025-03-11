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Три десятка новых вологодских троллейбусов, которые были сняты с маршрутов в Братске, снова выйдут на линию позже запланированного срока

Замена отопительного оборудования в 31 вологодском троллейбусе, которые ранее были сняты с линии в Братске, идет медленными темпами. Работы должны были полностью завершить 10 марта, однако пока оборудование заменено только на нескольких троллейбусах. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на администрацию Братска.

Источник: Пресс-служба администрации Братска

Отопительное оборудование на троллейбусах производства компании «Транс-Альфа» меняет завод-изготовитель. Для этого в город было направлено два специалиста предприятия. Замена оборудования на всех троллейбусах понадобилась после инцидентов, в результате которых два троллейбуса были серьезно повреждены в результате пожаров. Первое ЧП с вологодским троллейбусом произошло в январе 2024 года, второй — в январе текущего. В обоих случаях причиной возгорания стало неисправное отопительное оборудование.

В начале февраля мэр Братска Александр Дубровин заявил о снятии с линии всех новых вологодских троллейбусов для замены фронтальных отопителей. Планировалось, что завод-изготовитель транспорта завершит все работы к 10 марта.

На сегодня из 31 троллейбуса замена произведена только в пяти, но машины еще не прошли обкатку. Завод-изготовитель называет уже другие сроки — 10 апреля. Представители завода демонтируют старые печи, устанавливают и подключают новые, перепрограммируют, но работы идут очень медленно, — приводятся в сообщении мэрии Братска слова руководителя муниципального «Братского троллейбусного управления» Владимира Синицына.

Троллейбусы «Авангард» вологодской компании «Транс-Альфа» были закуплены в город в рамках федеральной программы «Чистый воздух». Сейчас вместо них по маршрутам курсируют старые троллейбусы, которые еще находятся на ходу.