Три десятка новых вологодских троллейбусов, которые были сняты с маршрутов в Братске, снова выйдут на линию позже запланированного срока

Отопительное оборудование на троллейбусах производства компании «Транс-Альфа» меняет завод-изготовитель. Для этого в город было направлено два специалиста предприятия. Замена оборудования на всех троллейбусах понадобилась после инцидентов, в результате которых два троллейбуса были серьезно повреждены в результате пожаров. Первое ЧП с вологодским троллейбусом произошло в январе 2024 года, второй — в январе текущего. В обоих случаях причиной возгорания стало неисправное отопительное оборудование.
В начале февраля мэр Братска Александр Дубровин заявил о снятии с линии всех новых вологодских троллейбусов для замены фронтальных отопителей. Планировалось, что завод-изготовитель транспорта завершит все работы к 10 марта.
На сегодня из 31 троллейбуса замена произведена только в пяти, но машины еще не прошли обкатку. Завод-изготовитель называет уже другие сроки — 10 апреля. Представители завода демонтируют старые печи, устанавливают и подключают новые, перепрограммируют, но работы идут очень медленно, — приводятся в сообщении мэрии Братска слова руководителя муниципального «Братского троллейбусного управления» Владимира Синицына.
Троллейбусы «Авангард» вологодской компании «Транс-Альфа» были закуплены в город в рамках федеральной программы «Чистый воздух». Сейчас вместо них по маршрутам курсируют старые троллейбусы, которые еще находятся на ходу.