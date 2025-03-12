РИАН: Устроивший взрыв в ЖК «Алые паруса» купил разрешение на проживание в РФ

Человек, который устроил взрыв в московском жилом комплексе «Алые паруса», предположительно, купил комплект документов, разрешающий проживание на российской территории. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
«Предварительно, он приобрел разрешительные документы, благодаря которым и легализовал свое нахождение в России», — сказано в публикации.
Напомним, взрыв прогремел в столичном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице утром 3 февраля 2025 года. Хлопок прозвучал в холле жилого дома. Сообщалось об одном погибшем.
При взрыве ранения получил создатель армянского батальона «АрБат», президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, позже он скончался в реанимации.
Сообщалось, что Саркисяна мог атаковать убийца-смертник.
Также сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также «Убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств».