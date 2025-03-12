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Депутаты Ростовской области поддержали идею об учреждении нового праздника

Новый праздник предложили отмечать в России депутаты Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Заксобрания Ростовской области в ходе круглого стола поддержали предложение о создании новой памятной даты — Дня российского кадета. Если решение утвердят на федеральном уровне, праздник будут отмечать 17 февраля. Об этом говорится на сайте донского парламента.

Дату избрали в честь дня в 1732 году, когда по приказу императрицы Анны Иоанновны начались занятия в учреждении, впервые получившем статус кадетского корпуса.

— Многие выпускники кадетских корпусов являются участниками специальной операции, награждены государственными наградами за мужество и героизм. Некоторые из них, к сожалению, отдали жизнь за будущее страны. Однако до сих пор в России нет официальной памятной даты, посвященной чествованию российских кадет, — отметил заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области — председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.

Парламентарий добавил, что учреждение Дня российского кадета позволило бы не только отдать дань уважения историческим и боевым заслугам кадетского движения, но и укрепить престиж кадетского образования.

Добавим, сегодня в донском регионе работают 799 учебных учреждений со статусом «казачье», это детские сады, школы, кадетские корпуса, ССУЗы и ВУЗы. Центральным звеном системы являются восемь кадетских корпусов.