Депутаты Ростовской области поддержали идею об учреждении нового праздника

— Многие выпускники кадетских корпусов являются участниками специальной операции, награждены государственными наградами за мужество и героизм. Некоторые из них, к сожалению, отдали жизнь за будущее страны. Однако до сих пор в России нет официальной памятной даты, посвященной чествованию российских кадет, — отметил заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области — председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.