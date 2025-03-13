В ГД сообщили о звонках мошенников под предлогом замены ключей от домофона

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Мошенники звонят гражданам якобы от сотрудников управляющей компании и под видом установки личного кода от домофона получают код из смс жертвы для доступа к аккаунту в «Госуслугах», рассказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Мошенники обзванивают россиян под предлогом замены ключей от домофона. Схема строится следующим образом: жертва получает звонок якобы из управляющей компании, которая предупреждает о замене дверей в подъезде. Согласно легенде мошенников, у каждой квартиры будет свой код от домофона, и именно он должен поступить вам в сообщении. Пришёл? Назовите пожалуйста, чтобы закодировать ваши магнитные ключи. Однако вместо новых ключей жертва получает только новые проблемы и украденный аккаунт на “Госуслугах”, — рассказал он.
По словам парламентария, такой сценарий — классический пример социальной инженерии, когда мошенники, представляясь официальными организациями, стремятся получить доступ к личным данным или учётным записям.
«В данном случае обман строится на комбинации паники, срочности и кажущейся логичности происходящего. Мошенники умело используют доверие жертвы к “официальным” представителям, что подчеркивает необходимость всегда проверять источник звонка. Управляющие компании обычно размещают объявления о работах на информационных стендах в подъездах или отправляют официальные уведомления», — сказал депутат.
Немкин предупредил, что если человек стал жертвой подобного мошенничества, необходимо немедленно принять меры, прежде всего, важно восстановить доступ к учётным записям, в данном случае — к порталу «Госуслуги».
«Сделать это можно через процедуру восстановления пароля, следуя официальным инструкциям на сайте или через мобильное приложение. Одновременно рекомендуется обратиться в службу поддержки “Госуслуг”, чтобы зафиксировать инцидент и уточнить дополнительные меры защиты. Также необходимо проинформировать банк и, при необходимости, заблокировать карты, чтобы предотвратить возможное несанкционированное использование финансовых данных», — пояснил Немкин.
Парламентарий посоветовал придерживаться правил информационной безопасности и никогда не передавать коды, пароли или личные данные по телефону, особенно если звонящий инициировал разговор.
«Если звонок кажется подозрительным, завершите его и перезвоните в организацию по официальному номеру, указанному на сайте или в документах. Важно подключить двухфакторную аутентификацию на всех важных сервисах и регулярно менять пароли. Для дополнительной защиты стоит установить антивирусное ПО и следить за актуальностью его обновлений», — заключил парламентарий.