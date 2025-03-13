В ГД сообщили о звонках мошенников под предлогом замены ключей от домофона

«Мошенники обзванивают россиян под предлогом замены ключей от домофона. Схема строится следующим образом: жертва получает звонок якобы из управляющей компании, которая предупреждает о замене дверей в подъезде. Согласно легенде мошенников, у каждой квартиры будет свой код от домофона, и именно он должен поступить вам в сообщении. Пришёл? Назовите пожалуйста, чтобы закодировать ваши магнитные ключи. Однако вместо новых ключей жертва получает только новые проблемы и украденный аккаунт на “Госуслугах”, — рассказал он.