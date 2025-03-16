Рипсиме и Тео: в Башкирии назвали редкие имена детей.

Стали известны самые редкие и популярные имена детей, родившихся в Башкирии с 1 января по 15 марта 2025 года. Список опубликовал информационно-аналитический портал Реестр ЗАГС.
Так, самыми редкими именами для девочек стали Рипсиме, Анжелика, Физалия, Тайиба и Ранель. Мальчиков реже всего называли Ибраим, Виталий, Далер, Кемаль и Тео.
И, наоборот, самыми популярными именами для девочек, родившихся в этом году, стали Амелия, Амина, Ясмина, Эмилия и Ева. Для мальчиков — Амир, Эмир, Тимур, Мирон и Артем.