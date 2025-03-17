В Пермском крае ожидается похолодание до −17°С

Похолодание до −17°С ожидается в Пермском крае.
Прогноз погоды на неделю с 17 по 23 марта опубликовал доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов.
«Температура воздуха в регионе вернётся к климатической норме. На Европейскую территорию России будет поступать умеренно холодный воздух с Баренцева моря. Неделя в Прикамье ожидается достаточно сухой, с количеством осадков в большинстве округов (кроме севера, востока и юго-востока) не более 4−6 мм за неделю. Также ожидаются прояснения. В результате вероятны переходы температуры воздуха через 0°С», — сообщил Андрей Шихов.
Практически ежедневно ночные морозы будут сменять слабые дневные оттепели. Снеготаяние ожидается слабое.
17 марта, в понедельник, в южных и восточных территориях Прикамья будет 0… −3°С (в Перми не ниже −2… −4°С). На северо-западе края столбик термометра опустится до −10… −15°С. Днём вероятна повсеместная оттепель до +1… +4°С. В краевой столице — до +3°С.
Во вторник, 18 марта, ожидается холодный фронт. Температура воздуха ночью будет на уровне −4… −6°С на юго-востоке края и между отметками −10… −12°С на северо-западе. В краевом центре обещают до −8°С. Днём возможна небольшая облачность без осадков. Оттепель до +1°С ожидается только на юге края. На остальной части региона будет 0… −4°С, в Перми — до −2°С.
В ночь на 19 марта (среда) на северо-западе Прикамья из-за антициклона подморозит до −12… −17°С. На юге края вероятно увеличение облачности (по крайнему югу возможен снегопад), температура воздуха −3… −8°С, в Перми — −8°С. Днём возможна ясная и безветренная погода. Столбик термометра будет между отметками 0… +3°С.
«В четверг ночью на юге и востоке будет холодно (-7… −12°С, в Перми −7… −9°С), на севере и северо-западе увеличится облачность и потеплеет до −2… −5°С. Днём усилится юго-западный ветер, ожидается слабый или умеренный снег. Температура воздуха будет в пределах −2… +2°С», — рассказал Андрей Шихов.
В ночь на пятницу похолодает до −5… −10°С. Днём 21 марта оттепели до +1°С вероятны на юге. В крае будет 0… −3°С с умеренным ветром и ливневым снегопадом.
Ночь на субботу обещает стать самой холодной на неделе. Столбик термометра может упасть до −10… −15°С по всей территории края (в низинах до −18°С). Далее (22 и 23 марта) возможны оттепели.
Ранее perm.aif.ru сообщил, что 15 марта погода установила в Прикамье несколько новых суточных рекордов максимальной температуры воздуха. Такое явление наблюдалось в Чёрмозе, Лысьве, Верещагино, Перми, Кунгуре, Осе, Чайковском.