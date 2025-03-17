В Пермском крае ожидается похолодание до −17°С

Во вторник, 18 марта, ожидается холодный фронт. Температура воздуха ночью будет на уровне −4… −6°С на юго-востоке края и между отметками −10… −12°С на северо-западе. В краевом центре обещают до −8°С. Днём возможна небольшая облачность без осадков. Оттепель до +1°С ожидается только на юге края. На остальной части региона будет 0… −4°С, в Перми — до −2°С.