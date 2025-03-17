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Путин поздравил участников юбилейного молодежного фестиваля в Якутии

Путин направил поздравления участникам фестиваля «Муус Устар» в Якутии.

Источник: © РИА Новости

ЯКУТСК, 17 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравления участникам пятого молодежного фестиваля «Муус Устар» в Якутии, сообщает глава региона Айсен Николаев.

В понедельник организаторы фестиваля сообщили, что очный этап пятого молодежного фестиваля «Муус Устар» стартовал в Якутске, для участия в финале в городе соберутся почти 3 тысячи участников со всех районов республики.

«Президент России Владимир Путин направил поздравления участникам юбилейного фестиваля “Муус Устар”! Глава государства отметил, что “Муус Устар” — не просто фестиваль, а значимый общественный и культурный феномен, который объединяет энергичных, талантливых, целеустремленных молодых людей, готовых своими инициативами и делами развивать родной край», — написал Николаев в своем Telegram-канале.

Глава республики назвал фестиваль визитной карточкой Якутии, символом молодежного лидерства, патриотизма и единства.

«Уже 22 марта нас ждет торжественное подведение итогов, но главное — это уникальный опыт, дружба и незабываемые впечатления, которые останутся у участников навсегда», — добавил Николаев.