Москвичам предложили пожениться в сакуре

Помимо прочего, пары смогут провести свадебную фотосессию в парадных залах Большого дворца Музея-заповедника «Царицыно». Бракосочетания в дендропарке планируется провести 30 апреля. Однако возможны изменения в расписании в зависимости от начала цветения сакуры, так как оно непредсказуемо. Эти хрупкие цветы держатся на деревьях всего несколько дней и могут быстро осыпаться под воздействием ветра или дождя.