Москвичам предложили пожениться в сакуре

Столичным парам предоставилась возможность пожениться в максимально романтической атмосфере. Будущие супруги смогут сыграть свадьбу на фоне цветущей сакуры в Бирюлевском дендропарке музея-заповедника «Царицыно». Об этом пишут «Хорошие новости».
Помимо прочего, пары смогут провести свадебную фотосессию в парадных залах Большого дворца Музея-заповедника «Царицыно». Бракосочетания в дендропарке планируется провести 30 апреля. Однако возможны изменения в расписании в зависимости от начала цветения сакуры, так как оно непредсказуемо. Эти хрупкие цветы держатся на деревьях всего несколько дней и могут быстро осыпаться под воздействием ветра или дождя.
Подать заявление на регистрацию брака можно в Шипиловском Дворце бракосочетания. Будущей семье нужно будет заплатить госпошлину в размере 350 рублей. Также известно, что сыграть свадьбу этой весной в парке смогут не более пяти пар.
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