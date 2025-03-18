В Самаре пройдут два общегородских субботника

«Задача — в течение месяца навести порядок во всех районах городского округа. Для этого будет задействовано максимальное количество техники, в том числе подрядных организаций. В течение апреля вместе с жителями и трудовыми коллективами наших предприятий продолжим приводить в порядок парки, скверы и городские дворы, обязательно уделим внимание расчистке территорий после сноса незаконных гаражей. Во время генеральной уборки мы наведем порядок и чистоту, которые будем поддерживать в течение всего года, ведь от каждого из нас зависит, как будет выглядеть наш город», — отметил мэр.