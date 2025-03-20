Кроссворд на 20 марта 2025

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20 марта весь мир отмечает Международный день счастья — праздник, который напоминает, что психологическое и социальное благополучие важнее экономических показателей. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в теме счастья.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.