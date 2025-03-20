Износ тепловых сетей в Ростове-на-Дону достиг 52%

В частности, на три проекта по обновлению сетей должны направить 286 млн рублей. Также намечена реконструкция более 2,3 км трубопровода в донской столице: на участках проспекта Коммунистического, улицы Толмачева, в районах пересечения Малюгиной и Журавлева, Добровольского и Волкова.