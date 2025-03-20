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Износ тепловых сетей в Ростове-на-Дону достиг 52%

286 млн рублей планируют потратить на обновление теплосетей в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Износ сетей теплоснабжения в Ростове-на-Дону составил 52%, а в Волгодонске — 61%. В связи с этим ситуация требует незамедлительных и эффективных мер, отметил заместитель губернатора Владимир Ревенко.

По данным властей, в 2025 году «Ростовские тепловые сети» планируют провести ряд масштабных работ по модернизации и реконструкции теплосетей в рамках собственной инвестпрограммы.

В частности, на три проекта по обновлению сетей должны направить 286 млн рублей. Также намечена реконструкция более 2,3 км трубопровода в донской столице: на участках проспекта Коммунистического, улицы Толмачева, в районах пересечения Малюгиной и Журавлева, Добровольского и Волкова.

— Стоимость работ значительная для компании, поэтому большую часть средств, благодаря господдержке, планируем привлечь из Фонда национального благосостояния, — отметил Владимир Ревенко.

Также в ходе обсуждения рассмотрели предложения по финансированию первоочередных мер на 2026−2027 годы.

— Обсудили планы компании по реконструкции на ближайшие годы. Надежное теплоснабжение — основа комфортной жизни в наших городах. Уделяем особое внимание контролю за их состоянием и готовы оказывать всестороннюю поддержку, — сказал Владимир Ревенко.