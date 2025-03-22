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Умер олимпийский чемпион по боксу Джордж Форман

Олимпийский чемпион и Абсолютный чемпион мира по боксу Джордж Форман ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщила семья спортсмена.

Причины смерти Формана неизвестны.

Олимпийский чемпион и Абсолютный чемпион мира по боксу Джордж Форман ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщила семья спортсмена.

«Легенда бокса Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет», — передает слова близких портал TMZ. Подробности и причина его смерти пока не разглашаются.

Джордж Форман ворвался на спортивную сцену в 1968 году, выиграв золотую медаль на Олимпийских играх в Мехико. Вскоре он стал профессионалом и в 1973 году победил непобежденного чемпиона Джо Фрейзера, завоевав свой первый титул. После успешной защиты пояса Форман встретился с Мухаммедом Али в 1974 году в поединке, известном как «Грохот в джунглях», но потерпел поражение техническим нокаутом в 8-м раунде, передает MK.RU.

В 1977 году Форман ушел на пенсию и стал служителем, проповедовав в церкви в Хьюстоне. После 10-летнего перерыва он вернулся в бокс в 1988 году и в 1994 году в возрасте 45 лет снова стал чемпионом, победив американского боксера Майкла Мурера. Джордж Форман известен не только как выдающийся боксер, но и как популярный общественный деятель и предприниматель.