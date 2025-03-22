Умер олимпийский чемпион по боксу Джордж Форман

В 1977 году Форман ушел на пенсию и стал служителем, проповедовав в церкви в Хьюстоне. После 10-летнего перерыва он вернулся в бокс в 1988 году и в 1994 году в возрасте 45 лет снова стал чемпионом, победив американского боксера Майкла Мурера. Джордж Форман известен не только как выдающийся боксер, но и как популярный общественный деятель и предприниматель.