Терапевт рассказал, чем чревато игнорирование боли в тазобедренном суставе

Тазобедренный сустав — один из самых крупных и сильных суставов человеческого тела. Однако он также подвержен различным заболеваниям. Боль в тазобедренном суставе — тревожный сигнал, который может говорить о травме или воспалительном процессе, поэтому игнорировать его нельзя. Об этом KP.RU рассказал терапевт Шота Каландия.