Терапевт рассказал, чем чревато игнорирование боли в тазобедренном суставе

Тазобедренный сустав — один из самых крупных и сильных суставов человеческого тела. Однако он также подвержен различным заболеваниям. Боль в тазобедренном суставе — тревожный сигнал, который может говорить о травме или воспалительном процессе, поэтому игнорировать его нельзя. Об этом KP.RU рассказал терапевт Шота Каландия.
— Опасно вовремя не обратить внимание на боль в суставе. Ведь без надлежащей диагностики и лечения проблема, вызвавшая боль, может усугубиться и привести к необратимым последствиям, — объяснил врач.
Медик подчеркнул, что, например, на последней стадии коксартроза консервативное лечение уже не поможет. В этом случае единственным выходом может стать эндопротезирование.
Каландия напомнил, что ранняя диагностика и обращение к врачу могут существенно улучшить состояние пациента и предотвратить дальнейшее ухудшение. Запущенные заболевания тазобедренного сустава приводят к дискомфорту, ограничению движений и хромоте.