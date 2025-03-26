В Красноярске трамваи украсили к празднованию 80-летия Победы

26 марта в Красноярске на маршруты вышли трамваи, оформленные к 80-летию Победы. Как рассказали в городском департаменте транспорта, на окнах и корпусах общественного транспорта разместили наклейки с символами подвига Советского народа в борьбе против немецко-фашистских захватчиков.
— На линию вышли пять таких особенных трамваев — по одному на каждый маршрут, — добавили в администрации города.
К началу апреля украшенный транспорт начнет ходить и по левобережью краевого центра: на улицы выйдут восемь праздничных троллейбусов и два электробуса. Ближе к маю в них будут проводить тематические экскурсии и другие акции.