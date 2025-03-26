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Уровень воды в Белой в одном из городов Башкирии может подняться до семи метров

Озвучены ожидаемые максимальные уровни воды.
Источник: Комсомольская правда

По данным Башгидрометцентра, в ближайшее время на реках бассейна Белой ожидается подъем воды, однако максимальные уровни прогнозируются в пределах или ниже средних многолетних значений на 20−100 см.

Специалисты приводят следующие ожидаемые показатели:

— На реке Деме у деревни Бочкарево уровень воды может достичь 5,5−6,5 метров;

— В поселке Шакша на реке Уфе прогнозируется подъем до 6,3−7,3 метров;

— В районе Бирска река Белая может выйти на отметки 6,0−7,0 метров;

— На участке Белой в Уфе ожидается уровень 5,9−6,9 метров;

— В Стерлитамаке река Белая, по прогнозам, поднимется до 3,4−4,4 метров.

Такие показатели соответствуют или незначительно ниже средних значений для данного периода года.

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