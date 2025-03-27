Экс-депутат Госдумы из Новосибирска высказалась о проблеме с бродячими собаками

«Страшно выйти на улицу, особенно утром и вечером. В нашем микрорайоне, например, живут две стаи по 12−15 крупных особей. Не раз и не одного они покусали. В поликлинике весной бывает очередь покусанных собаками людей. И так по всей стране. Это нормально?» — отметила экс-депутат.