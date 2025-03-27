Экс-депутат Госдумы из Новосибирска высказалась о проблеме с бродячими собаками

Экс-депутат Госдумы РФ из Новосибирска Вера Ганзя в разговоре с Om1.ru Новосибирск сообщила, что ситуация с дикими собаками вышла из-под контроля. Собеседница отметила, что проживает не в Новосибирске, а в небольшом городе с населением около 100 тысяч человек, в котором насчитывается более 2000 бродячих собак.
«Страшно выйти на улицу, особенно утром и вечером. В нашем микрорайоне, например, живут две стаи по 12−15 крупных особей. Не раз и не одного они покусали. В поликлинике весной бывает очередь покусанных собаками людей. И так по всей стране. Это нормально?» — отметила экс-депутат.
Вера Ганзя подчеркнула, что особенно опасно, когда собаки нападают на детей, и напомнила, что были и смертельные случаи. По её мнению, действующий закон, предусматривающий отлов, лечение, стерилизацию и выпуск собак обратно на улицы, является «бредовым».
«Эти собаки совсем не домашние животные, они родились на улице, в стае, и живут по законам дикой стаи. Они не знают опыта общения с человеком, для них ребёнок — законная добыча», — заключила Вера Ганзя.
Напомним, неделей ранее в Новосибирске на мальчика напала стая собак, когда он шел из школы № 138. Инцидент произошел на улице Клубной, когда животные повалили ребенка в сугроб. На помощь мальчику пришел мужчина, проезжавший на «Газели». Он начал сигналить и отпугнул животных. Ребёнка забрала девушка, которая ехала за ним. К счастью, школьник не пострадал.
Похожий инцидент, но уже с трагичным исходом, случился 23 января 2025 года на улице Малыгина в Новосибирском районе. Тогда на женщину набросилась стая бродячих собак. Следственный комитет России сообщил, что женщина скончалась на месте от полученных травм. Уголовное дело возбуждено по статье о халатности в отношении должностных лиц администрации Верх-Тулинского сельсовета, которые могли ненадлежащим образом исполнять свои обязанности по отлову безнадзорных животных.