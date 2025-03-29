Шпажистка из РФ Муртазаева стала серебряным призером этапа КМ в Марракеше

Российская шпажистка Айзанат Муртазаева завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию, который состоялся в Марракеше, Марокко.
В решающем поединке спортсменка, дважды становившаяся чемпионкой России, проиграла венгерке Эстер Мухари — бронзовой призерке Олимпийских игр 2024 года — со счетом 9:10.
На пути к финалу Муртазаева одержала победу над олимпийской чемпионкой Токио, эстонской спортсменкой Катриной Лехис. Однако после завершения поединка Лехис отказалась пожать руку российской шпажистке.
Ранее чемпион Европы Марк Кондратюк победил с показательным номером на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.