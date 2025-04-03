Древний курган раскапывают под Армавиром. Захоронение обнаружили перед тем, как прокладывать линию связи в районе поселка Заветного.
По оценкам специалистов, погребению около 4,5 тысяч лет. Найденный курган относят к катакомбной культуре эпохи средней бронзы.
Когда было обнаружено захоронение, в Армавир организовали специальную экспедицию. На Кубань приехали археологи из Саратова.
«Уже найдено пять погребений: останки людей и посуда. Работы планируется завершить на следующей неделе», — сообщила руководитель экспедиции, ведущий археолог «Георесурс-КБ» Оксана Сергеева.
Находки передадут в Армавирский краеведческий музей«, пишет “Муниципальный вестник Армавира”.