В рамках акции «Сад памяти» в Башкирии высадят 2 млн деревьев

Поскольку 2025 год — юбилейный, высадку деревьев планируется организовать в форме геоглифа в виде слова «Победа». Уже подобраны соответствующие участки на территории Кушнаренковского, Илишевского и Туймазинского районов. Главное мероприятие акции запланировано на 19 апреля. В этот день на территории патриотического парка в Кармаскалах планируется заложить аллею из 400 саженцев липы мелколистной. В парке «Патриот» в рамках юбилейных мероприятий в честь 80-летия Победы на площади выставочной экспозиции планируется высадить саженцы сосны крымской. В целом лесоводы Башкирии в текущем году планируют восстановить леса на площади не менее 15,6 тыс. га, сохраняя при этом баланс между вырубленными и восстановленными площадями не менее 100%.