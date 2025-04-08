Врач раскрыла, как сахарный диабет разрушает клетки мозга

Недавно ученые заговорили о так называемом диабете 3-го типа, который называют диабетом головного мозга. По словам Чердак, в мозге есть множество рецепторов к инсулину, которые играют важную роль в биологических процессах, таких как образование новых нервных клеток и поддержание нормальной работы клеток мозга.