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Врач раскрыла, как сахарный диабет разрушает клетки мозга

Невролог Мария Чердак: Инсулин участвует в очищении мозга от токсичных веществ.

Источник: Комсомольская правда

Врач-невролог Мария Чердак, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, поделилась подробностями о новых открытиях в изучении сахарного диабета и его влиянии на мозг. Об этом эксперт рассказала KP.RU.

Недавно ученые заговорили о так называемом диабете 3-го типа, который называют диабетом головного мозга. По словам Чердак, в мозге есть множество рецепторов к инсулину, которые играют важную роль в биологических процессах, таких как образование новых нервных клеток и поддержание нормальной работы клеток мозга.

— Инсулин задействован и в формировании памяти, и в поддержании жизнедеятельности клеток мозга, и в его очистке от токсичных веществ. В том числе, благодаря инсулиновым рецепторам удаляются патологические белки — бета-амилоиды, — пояснила специалист.

Когда чувствительность к инсулину нарушается, это может вызвать накопление этих токсичных белков, что является одной из причин болезни Альцгеймера. Ученые считают, что такой процесс может стать ключевым в понимании развития нейродегенеративных заболеваний.