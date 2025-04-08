Спасатели сообщили обновленную информацию о половодье в Башкирии. По данным госкомитета РБ по ЧС, за прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило одно сообщение, связанное с весенним половодьем. Всего с начала паводкоопасного периода поступило 545 обращений.