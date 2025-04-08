Спасатели сообщили обновленную информацию о половодье в Башкирии

На контроле остаются две ситуации в Уфе и Чишминском районе.
За сутки наибольшие подъемы уровня воды отмечаются:
— на реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района, динамика уровня воды за сутки +40 см, текущий уровень 495 см, выход реки на пойму 739 см;
— на реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района, динамика уровня воды за сутки +24 см, текущий уровень 279 см, выход реки на пойму 500 см;
— на реке Белой в районе Арского Камня Белорецкого района, динамика уровня воды за сутки +20 см, текущий уровень 277 см, выход реки на пойму 330 см.
Снижение уровня воды зафиксировано:
— на реке Белой в городе Ишимбае Ишимбайского района, текущий уровень 144 см, снижение уровня воды за сутки на 17 см, выход реки на пойму 415 см;
— на реке Ай в селе Метели Дуванского района, текущий уровень 397 см, снижение уровня воды за сутки на 6 см, выход реки на пойму 690 см;
— на реке Дёме в деревне Дюсяново Бижбулякского района, текущий уровень 227 см, снижение уровня воды за сутки на 6 см, выход реки на пойму 590 см.
Юмагузинское, Павловское и Нугушское водохранилища работают в режиме наполнения.