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Спасатели сообщили обновленную информацию о половодье в Башкирии

Спасатели сообщили обновленную информацию о половодье в Башкирии. По данным госкомитета РБ по ЧС, за прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило одно сообщение, связанное с весенним половодьем. Всего с начала паводкоопасного периода поступило 545 обращений.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

На контроле остаются две ситуации в Уфе и Чишминском районе.

За сутки наибольшие подъемы уровня воды отмечаются:

— на реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района, динамика уровня воды за сутки +40 см, текущий уровень 495 см, выход реки на пойму 739 см;

— на реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района, динамика уровня воды за сутки +24 см, текущий уровень 279 см, выход реки на пойму 500 см;

— на реке Белой в районе Арского Камня Белорецкого района, динамика уровня воды за сутки +20 см, текущий уровень 277 см, выход реки на пойму 330 см.

Снижение уровня воды зафиксировано:

— на реке Белой в городе Ишимбае Ишимбайского района, текущий уровень 144 см, снижение уровня воды за сутки на 17 см, выход реки на пойму 415 см;

— на реке Ай в селе Метели Дуванского района, текущий уровень 397 см, снижение уровня воды за сутки на 6 см, выход реки на пойму 690 см;

— на реке Дёме в деревне Дюсяново Бижбулякского района, текущий уровень 227 см, снижение уровня воды за сутки на 6 см, выход реки на пойму 590 см.

Юмагузинское, Павловское и Нугушское водохранилища работают в режиме наполнения.