Дачникам Новосибирска запретили готовить на открытом огне и сжигать мусор

«Устанавливается запрет на разведение костров, а также разведение открытого огня и сжигание мусора», — сообщили в пресс-службе.
В правительстве уточнили, что запрет действует как на территории города, так и в области, а также на дачных участках, территории предприятий, железнодорожных и автомобильных дорог и на полосах отвода линий электропередачи. Кроме того, запрещено жечь траву и мусор, а также посещать леса.
Напомним, что с пятницы в Новосибирской области и сибирской столице установится жаркая погода, к тому же будет ветрено. Однако, несмотря на теплую погоду, отопление в квартирах сибиряков сбавлять не будут.