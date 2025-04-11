Дачникам Новосибирска запретили готовить на открытом огне и сжигать мусор

В правительстве уточнили, что запрет действует как на территории города, так и в области, а также на дачных участках, территории предприятий, железнодорожных и автомобильных дорог и на полосах отвода линий электропередачи. Кроме того, запрещено жечь траву и мусор, а также посещать леса.