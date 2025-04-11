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Дачникам Новосибирска запретили готовить на открытом огне и сжигать мусор

НОВОСИБИРСК, 11 апреля, ФедералПресс. С сегодняшнего дня, 11 апреля, начал действовать противопожарный режим. Основная причина — в сухой и ветреной погоде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Freepik

«Устанавливается запрет на разведение костров, а также разведение открытого огня и сжигание мусора», — сообщили в пресс-службе.

В правительстве уточнили, что запрет действует как на территории города, так и в области, а также на дачных участках, территории предприятий, железнодорожных и автомобильных дорог и на полосах отвода линий электропередачи. Кроме того, запрещено жечь траву и мусор, а также посещать леса.

Напомним, что с пятницы в Новосибирской области и сибирской столице установится жаркая погода, к тому же будет ветрено. Однако, несмотря на теплую погоду, отопление в квартирах сибиряков сбавлять не будут.