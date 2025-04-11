В Новочеркасске стартовала «Неделя без турникетов»

Для ребят была подготовлена программа «НЭВЗ — город профессий». Участники погрузились в историю одного из крупнейших предприятий машиностроительной отрасли России. Они узнали, какие локомотивы создавались силами трудового коллектива, как именно проходит процесс их производства и какие специалисты участвуют в этом сложном деле. С особым интересом школьники следили за этапами строительства локомотивов, ведь многие из них имеют родных и близких, работающих на этом предприятии. Экскурсия включала посещение проспекта Электровозостроителей, знакомство с оборудованием тележечных и аппаратно-механических цехов, а также осмотр участка монтажа и сборки кабин.