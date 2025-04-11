В Новочеркасске стартовала «Неделя без турникетов»

В апреле стартовал весенний сезон «Недели без турникетов». Новочеркасский электровозостроительный завод принимает участие во Всероссийской акции уже в пятнадцатый раз. Гостями предприятия стали активисты «Движения Первых», десятиклассники школы № 24.
Для ребят была подготовлена программа «НЭВЗ — город профессий». Участники погрузились в историю одного из крупнейших предприятий машиностроительной отрасли России. Они узнали, какие локомотивы создавались силами трудового коллектива, как именно проходит процесс их производства и какие специалисты участвуют в этом сложном деле. С особым интересом школьники следили за этапами строительства локомотивов, ведь многие из них имеют родных и близких, работающих на этом предприятии. Экскурсия включала посещение проспекта Электровозостроителей, знакомство с оборудованием тележечных и аппаратно-механических цехов, а также осмотр участка монтажа и сборки кабин.
— Организация таких производственных экскурсий является важным направлением профессиональной ориентации будущих выпускников. Школьники смогли увидеть и оценить высокотехнологические аспекты работы предприятия, уровень организации труда и культуру производства. А главное, они познакомились с реальным производством и, возможно, задумались о выборе будущего места работы, — рассказала руководитель Новочеркасского отделения "Движение первых Дарья Артеменко.
НАША СПРАВКА.
Проект «Неделя без турникетов» был инициирован в 2015 году Союзом машиностроителей России. Он ориентирован на профессиональное просвещение молодежи и продвижение рабочих и инженерных специальностей.