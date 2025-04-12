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Какой сегодня день: 12 апреля

Знаете ли вы, что ежегодно 12 апреля отмечается День космонавтики? О том, чем еще ознаменовано 12 апреля, — в справке Sputnik.

Источник: Sputnik

Что произошло 12 апреля

В 1961 году состоялся первый в мире полет человека в космос. Его осуществил Юрий Гагарин.

В 1975 году британским психологом впервые был экспериментально подтвержден феномен осознанного сновидения.

В 1985 году на Горьковском автозаводе был выпущен миллионный экземпляр автомобиля «Волга» ГАЗ-24.

Кто родился 12 апреля

Драматург Александр Островский (1823−1886).

Географ Николай Пржевальский (1839−1888).

Поэт-песенник Леонид Дербенев (1931−1995).

Певица Монсеррат Кабалье (1933−2018).

Артист цирка Юрий Куклачев (1949).

Актриса Сирша Ронан (1994).

12 апреля в православном календаре

В этот день православный мир чтит память святителя Софрония, епископа Иркутского, преподобного Иоанна Лествичника — игумена Синайского, святой Еввулы Никомидийской, матери великомученика Пантелеймона.

Именины

12 апреля именины у Ивана и Захара.

12 апреля в народном календаре

На Руси в этот день говорили, что домовой «бесится», что в лицо может не узнать хозяев дома, а потому может причинить им вред.