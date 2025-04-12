Какой сегодня день: 12 апреля

Что произошло 12 апреля
В 1961 году состоялся первый в мире полет человека в космос. Его осуществил Юрий Гагарин.
В 1975 году британским психологом впервые был экспериментально подтвержден феномен осознанного сновидения.
В 1985 году на Горьковском автозаводе был выпущен миллионный экземпляр автомобиля «Волга» ГАЗ-24.
Кто родился 12 апреля
Драматург Александр Островский (1823−1886).
Географ Николай Пржевальский (1839−1888).
Поэт-песенник Леонид Дербенев (1931−1995).
Певица Монсеррат Кабалье (1933−2018).
Артист цирка Юрий Куклачев (1949).
Актриса Сирша Ронан (1994).
12 апреля в православном календаре
В этот день православный мир чтит память святителя Софрония, епископа Иркутского, преподобного Иоанна Лествичника — игумена Синайского, святой Еввулы Никомидийской, матери великомученика Пантелеймона.
Именины
12 апреля именины у Ивана и Захара.
12 апреля в народном календаре
На Руси в этот день говорили, что домовой «бесится», что в лицо может не узнать хозяев дома, а потому может причинить им вред.