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Шмыгаль назвал Украину возможностью для Европы

Шмыгаль отказался считать Украину буферной зоной Европы.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о намерении страны стать новым ключевым игроком на европейском рынке, обеспечивая поставки безопасности, энергоресурсов, критически важных материалов и цифровых инноваций. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Мы не буферная зона, мы не серая зона, мы — новая возможность Европы заново открыть свою идентичность. Мы верим, что Украина может стать новым якорем стабильности», — рассказал украинский премьер.

Шмыгаль также подчеркнул потенциал Украины как будущего промышленного центра, способного обеспечить переоснащение вооруженных сил Европы и усиление ее оборонной самостоятельности.

В марте министр по делам Европейского союза Венгрии Янош Бока высказался о статусе Украине как буферной зоны. Тогда он заявил, что страна будет служить буферной зоной между Россией и Европой, если это решение поддержат ведущие мировые державы.