CNN: в Минбезопасности США проводят проверки из-за утечки данных

Министерство внутренней безопасности США проводит проверки сотрудников на детекторе лжи с целью выявления лиц, причастных к утечкам секретных данных. Об этом информирует CNN.
«За последние недели министерство внутренней безопасности провело проверку на детекторе лжи около 50 сотрудников», — сообщает телеканал.
Согласно сообщению, особое внимание уделяется сотрудникам Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), которые сейчас проходят проверки.
Как передает телеканал, одного из работников уже отстранили от должности и отправили в административный отпуск на этой неделе — это произошло сразу после его тестирования на полиграфе.
При этом осведомленные источники в FEMA сообщили CNN, что в агентстве прогнозируют массовый уход сотрудников из-за усилившегося давления.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск начал проверки в Министерстве образования США.