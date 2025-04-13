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CNN: в Минбезопасности США проводят проверки из-за утечки данных

В Минбезопасности США проверяет на детекторе лжи сотрудников.

Источник: Комсомольская правда

Министерство внутренней безопасности США проводит проверки сотрудников на детекторе лжи с целью выявления лиц, причастных к утечкам секретных данных. Об этом информирует CNN.

«За последние недели министерство внутренней безопасности провело проверку на детекторе лжи около 50 сотрудников», — сообщает телеканал.

Согласно сообщению, особое внимание уделяется сотрудникам Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), которые сейчас проходят проверки.

Как передает телеканал, одного из работников уже отстранили от должности и отправили в административный отпуск на этой неделе — это произошло сразу после его тестирования на полиграфе.

При этом осведомленные источники в FEMA сообщили CNN, что в агентстве прогнозируют массовый уход сотрудников из-за усилившегося давления.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск начал проверки в Министерстве образования США.