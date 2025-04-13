Невролог перечислила простые шаги для профилактики инсульта

Инсульт — одно из самых опасных состояний, которое может случиться внезапно. Он возникает из-за нарушения кровоснабжения мозга и приводит к гибели клеток. Заведующая Отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций ЦНС № 4 Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, невролог Аминат Долова в разговоре с KP.RU объяснила, как можно обезопасить себя.
— Сниженная подвижность в течение дня — путь к ожирению, повышенному артериальному давлению и развитию предиабета и диабета, а эти состояния увеличивают риск инсульта. Сколько нужно активничать? Тут нам в помощь простые повседневные дела, — объяснила медик.
Домашние дела, такие как уборка, уход за растениями или работа в саду, тоже помогают снизить риск инсульта. Поддерживать необходимый уровень физической активности можно, двигаясь хотя бы по 30 минут в день пять раз в неделю.
Также стоит обратить внимание на питание: сократите количество жирного, соленого и сладкого, чаще готовьте дома, включайте в рацион овощи, фрукты, бобовые, нежирное мясо или рыбу. Очень важно отказаться от курения — даже электронные сигареты не являются безопасной альтернативой.