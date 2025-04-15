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В среду, 16 апреля, прогнозируются магнитные бури второго уровня

Причиной, согласно сообщению ученых, стали выбросы двух крупных солнечных протуберанцев. Произошло это в воскресенье, 13 апреля. Протуберанцы — крупномасштабные волокна плотного газа, которые формируются в солнечной атмосфере. Они, как обозначили ученые, являются одной из основных причин крупных магнитных бурь.

В среду, 16 апреля, ученые спрогнозировали магнитные бури второго уровня. Об этом информирует Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Причиной, согласно сообщению ученых, стали выбросы двух крупных солнечных протуберанцев. Произошло это в воскресенье, 13 апреля. Протуберанцы — крупномасштабные волокна плотного газа, которые формируются в солнечной атмосфере. Они, как обозначили ученые, являются одной из основных причин крупных магнитных бурь.

Солнечное вещество, по прогнозу, придет к Земле в ночь на 16 апреля. Ожидается, что в пике бури будут второго уровня.