В среду, 16 апреля, прогнозируются магнитные бури второго уровня

В среду, 16 апреля, ученые спрогнозировали магнитные бури второго уровня. Об этом информирует Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Причиной, согласно сообщению ученых, стали выбросы двух крупных солнечных протуберанцев. Произошло это в воскресенье, 13 апреля. Протуберанцы — крупномасштабные волокна плотного газа, которые формируются в солнечной атмосфере. Они, как обозначили ученые, являются одной из основных причин крупных магнитных бурь.
Солнечное вещество, по прогнозу, придет к Земле в ночь на 16 апреля. Ожидается, что в пике бури будут второго уровня.