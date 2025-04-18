Life.ru узнал у бренд-шефа особенности правильного маринада для идеального шашлыка

Время маринования зависит от типа мяса. Курицу эксперт рекомендует оставлять на один-три часа, свинину — на два-четыре, говядину — минимум на четыре, а иногда и на восемь часов. Баранину можно смело оставлять в маринаде на ночь — до 12 часов. Но при этом важно не передержать, иначе мясо может стать слишком кислым и потеряет текстуру.