Life.ru узнал у бренд-шефа особенности правильного маринада для идеального шашлыка

В маринаде ключевую роль играет кислота — она разрушает белковые волокна, делая мясо нежным. Можно использовать лимонный сок, яблочный или винный уксус, а для курицы и баранины особенно хорошо подходит кефир или йогурт. Чтобы мясо оставалось сочным, можно добавить растительное масло — чаще всего оливковое или подсолнечное.
Оптимальные пропорции для маринада могут варьироваться в зависимости от типа мяса и ваших предпочтений. Однако, как правило, хорошая основа выглядит так: одна часть кислоты (уксус или лимонный сок), три части масла, специи по вкусу. Например, для одного стакана масла можно использовать ¼ стакана уксуса и 2−3 зубчика чеснока.
Григорий Мосин.
Руководитель программы «Гастрономический менеджмент» Университета РОСБИОТЕХ, бренд-шеф.
Время маринования зависит от типа мяса. Курицу эксперт рекомендует оставлять на один-три часа, свинину — на два-четыре, говядину — минимум на четыре, а иногда и на восемь часов. Баранину можно смело оставлять в маринаде на ночь — до 12 часов. Но при этом важно не передержать, иначе мясо может стать слишком кислым и потеряет текстуру.
Из любимых рецептов — классика с луком: три мелко нарезанных луковицы, по полстакана масла и уксуса, соль, перец, немного специй. Всё нужно перемешать и залить мясо. Для курицы — йогуртовый маринад: натуральный йогурт, сок лимона, чеснок, зира, соль и перец. А если хочется чего-то более яркого — используйте медово-соевый маринад: мёд, соевый соус, лимонный сок, чеснок и немного тёртого имбиря. Он станет идеальным для свинины.
Мосин рекомендует мариновать мясо в пакете с застёжкой — так маринад лучше распределяется. В миске — обязательно переворачивать мясо каждый час. И не забывать про овощи — можно мариновать болгарский перец, шампиньоны, цукини.
«Правильный маринад сделает ваше мясо нежным и ароматным, а время, проведённое с друзьями на природе, станет настоящим праздником», — заключил бренд-шеф.
Ранее любителям майских шашлыков напомнили о наказании за любимое развлечение. По словам эксперта, за готовку мяса во дворе можно схлопотать штраф и получить даже уголовное наказание.