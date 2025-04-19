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В Уфе Белая поднялась на 30 сантиметров

Опубликованы данные мониторинга уровня рек в Башкирии на 19 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Озвучена актуальная информация по паводку в Башкирии. Согласно последним данным мониторинга, предоставленным председателем госкомитета по ЧС Кириллом Первовым, в регионе наблюдается неоднородная динамика уровня воды в реках.

Наибольший подъем зафиксирован на следующих участках:

— река Уфа в районе Шакши (+30 см за сутки);

— река Белая у Арского Камня в Белорецком районе (+8 см);

— река Уфа в селе Красная Горка Нуримановского района (+7 см).

Одновременно отмечено снижение уровня воды:

— на реке Ай в селе Метели Дуванского района (-13 см);

— на реке Белой в Кушнаренково (-13 см);

— на реке Чекмагуш в одноименном районе (-13 см).

Как сообщил руководитель ведомства, в настоящее время под особым контролем спасательных служб остаются две проблемные точки — город Уфа и Чишминский район.

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