В Уфе Белая поднялась на 30 сантиметров

Озвучена актуальная информация по паводку в Башкирии. Согласно последним данным мониторинга, предоставленным председателем госкомитета по ЧС Кириллом Первовым, в регионе наблюдается неоднородная динамика уровня воды в реках.
Наибольший подъем зафиксирован на следующих участках:
— река Уфа в районе Шакши (+30 см за сутки);
— река Белая у Арского Камня в Белорецком районе (+8 см);
— река Уфа в селе Красная Горка Нуримановского района (+7 см).
Одновременно отмечено снижение уровня воды:
— на реке Ай в селе Метели Дуванского района (-13 см);
— на реке Белой в Кушнаренково (-13 см);
— на реке Чекмагуш в одноименном районе (-13 см).
Как сообщил руководитель ведомства, в настоящее время под особым контролем спасательных служб остаются две проблемные точки — город Уфа и Чишминский район.
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